EU-Kommission präsentiert Aktionsplan für Westbalkan-Routen

Mit einem Maßnahmen-Paket will die EU-Kommission dem "erhöhten Migrationsdruck" entlang der Westbalkanrouten begegnen. "Wir müssen handeln und die Zahlen hinunterbekommen", sagte Vizepräsident Margaritis Schinas am Montag in Brüssel. So soll die Grenzüberwachung verstärkt werden, Asylverfahren sollen zügiger durchgeführt werden und "alle, die irregulär ankommen, müssen registriert werden", sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson bei der Vorstellung des "Aktionsplans".

SN/APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD Kommissarin Johansson will "Migrationsdruck" bekämpfen