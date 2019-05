EU-Kommission schickte Italien Mahnbrief wegen Defizit

Die EU-Kommission hat wegen des drohenden ausufernden Defizits einen Brief an die italienische Regierung geschickt. Darin wird das Kabinett aufgefordert, Stellung zur Finanzentwicklung des Landes zu nehmen, berichteten italienische Medien übereinstimmend. Die Regierung von Premier Giuseppe Conte hat demnach bis Freitag Zeit, um auf den Brief aus Brüssel zu antworten.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Salvini will mit der EU neu verhandeln