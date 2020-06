EU-Kommission will Einreisestopps ab Juli lockern

Die in der Coronakrise verhängten Einreisestopps sollen nach einer Empfehlung der EU-Kommission bis Ende Juni verlängert und dann schrittweise aufgehoben werden. Bis dahin sollten die EU-Staaten eine Liste von Ländern erarbeiten, für die die Beschränkungen am 1. Juli aufgehoben werden könnten, schlug die EU-Behörde am Donnerstag vor. Welche das sein könnten, ließ sie offen.

SN/APA (AFP)/OLIVER BUNIC Konkret wurde die Kommission nur mit Blick auf die sechs Balkanstaaten