EU-Kommission will Einreisestopps bis Mitte Juni verlängern

Die EU-Kommission hat eine Verlängerung des Einreisestopps nach Europa wegen der Coronakrise um weitere 30 Tage empfohlen. Die Behörde forderte die Mitgliedstaaten am Freitag auf, die Beschränkungen bis zum 15. Juni in Kraft zu halten. Aus Sicht der Behörde sollten zuerst die Kontrollen an den Grenzen innerhalb der EU aufgehoben werden, bevor die Einreisebeschränkungen in die EU gelockert werden.

SN/APA (Archiv/AFP)/OLIVIER HOSLET EU-Kommission will weitere 30 Tage Einreisebeschränkungen