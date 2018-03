EU-Kommission will "Europäische Arbeitsbehörde" gründen

Die EU-Kommission will ab 2019 eine "Europäische Arbeitsbehörde" gründen. Diese eigene EU-Agentur soll die Überwachung und Kontrolle von Mindestlohn und Sozialstandards bei der Aufnahme einer Arbeit in einem anderen Land der Union sicherstellen. EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen betonte am Dienstag in Straßburg, damit sollen faire und wirksame Regeln gestärkt werden.

SN/APA (AFP)/ARIS OIKONOMOU Thyssen will damit faire und wirksame Regeln stärken