EU-Kommission will Italiens Budgetentwurf zurückweisen

Die EU-Kommission weist einem Medienbericht zufolge den italienischen Budgetentwurf für das kommende Jahr zurück. Das habe EU-Budgetkommissar Günther Oettinger bestätigt, berichtete "Spiegel Online" am Mittwoch. Italiens Budgetentwurf für 2019 sei mit den Verpflichtungen, die in der EU bestünden, so nicht vereinbar, sagte der CDU-Politiker demnach.

