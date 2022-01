EU-Kommission zu Arbeitsbesuch in Paris

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Donnerstagabend EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und andere Kommissarinnen und Kommissare zu einem Arbeitsbesuch in Paris empfangen. Bei den bis Freitagnachmittag angesetzten Gesprächen soll es um die Schwerpunkte der französischen EU-Ratspräsidentschaft wie den Klimawandel und eine Richtlinie zu Mindestlöhnen gehen. Frankreich hat den alle sechs Monate wechselnden EU-Ratsvorsitz am 1. Jänner von Slowenien übernommen.

SN/APA/AFP/LUDOVIC MARIN Frankreichs Präsident Macron und EU-Kommissionschefin von der Leyen