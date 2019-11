EU-Kommission zufrieden mit Österreichs Budget für 2020

Die EU-Kommission ist mit Österreichs Budgetentwurf für das Jahr 2020 zufrieden. Acht weitere Staaten - Deutschland, Irland, Griechenland, Zypern, Litauen, Luxemburg, Malta und die Niederlande - erfüllen ebenfalls die Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspaktes in der Eurozone, wie die EU-Kommission in Brüssel am Mittwoch mitteilte.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Österreichs Budgetentwurf entspricht den Erwartungen der EU