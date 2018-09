EU-Kommissionschef Juncker zieht Bilanz vor dem EU-Parlament

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hält am Mittwoch (9.00 Uhr) seine letzte Rede zur Lage der Europäischen Union vor der Europawahl. Bei dem Auftritt vor den Europaabgeordneten in Straßburg will Juncker seine wichtigsten politischen Vorhaben bis zum Ende seiner Amtszeit im kommenden Jahr vorstellen.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Juncker hält am Mittwoch seine letzte Rede zur Lage der EU