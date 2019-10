EU-Kommissionspräsident Juncker nicht bei Europarats-Feier

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird nicht an den Feierlichkeiten zum 70-jährigen Jubiläum des Europarats in Straßburg teilnehmen. Juncker werde aus gesundheitlichen Gründen fehlen, erklärte eine Sprecherin der EU-Kommission am Dienstag. Er werde am Vormittag aber in seinem Büro in Brüssel erwartet.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Juncker ist gesundheitlich angeschlagen