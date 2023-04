EU-Korruptionsskandal - Beschuldigte Kaili in Hausarrest

Die im Korruptionsskandal um das Europaparlament abgesetzte Vizepräsidentin Eva Kaili ist nach gut vier Monaten aus einem belgischen Gefängnis freigekommen. Die 44-jährige Griechin verließ die Haftanstalt von Haren im Norden von Brüssel am Freitag, wie ein AFP-Reporter berichtete. Sie muss auf Beschluss der Justiz in ihrer Brüsseler Wohnung in Hausarrest bleiben und wird dort mit einer elektronischen Fußfessel überwacht.

BILD: SN/APA/AFP/SIMON WOHLFAHRT Kaili glücklich über Wiedersehen mit ihrer Tochter