EU-Korruptionsskandal: Kaili droht Verlust der Immunität

Das Europaparlament könnte demnächst die Immunität der unter Korruptionsverdacht stehenden ehemaligen Vize-Präsidentin Eva Kaili aufheben. Die Abgeordneten stimmten am Dienstag mit großer Mehrheit für eine Änderung der eigenen Geschäftsordnung, so dass nicht mehr nur nationale Behörden, sondern auch die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) einen solchen Schritt beantragen kann. Der mutmaßliche Drahtzieher im Korruptionsskandal Pier Antonio Panzeri bleibt indes in U-Haft.

SN/APA/EUROPEAN PARLIAMENT/ERIC VID Die ehemalige Vize-Präsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili