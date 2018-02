EU legt Strategiepapier zu Beitritt der Westbalkanländer vor

Die EU-Kommission in Brüssel will den EU-Beitritt der sechs Westbalkan-Staaten nach Informationen der "Welt" maßgeblich beschleunigen. "Eine EU-Mitgliedschaft der Westbalkan-Staaten ist im politischen, sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Interesse der Union", schreibe die EU-Kommission in ihrem Dokument, das der Zeitung vorliegt.

SN/APA (Symbolbild/AFP)/DOMINIQUE F Aufnahme "politisch, sicherheitspolitisch, wirtschaftlich" interessant