EU-Leitlinien für grüne Investments erst nächstes Jahr

Die EU-Kommission will ihre Investitionskriterien für die Einstufung von Energiequellen als nachhaltig erst nächstes Jahr vorstellen. Dies werde vermutlich das Ergebnis eines Kommissionstreffens am Dienstag sein, sagte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius am Montag. Auf EU-Ebene wird seit Monaten gerungen, ob etwa auch Atomkraft als förderwürdig eingestuft wird. Länder wie Deutschland oder Österreich stemmen sich dabei gegen die AKW-Staaten.

SN/APA/AFP/GUILLAUME SOUVANT EU vor Richtungsentscheidung zu Atomenergie (Symbolbild)