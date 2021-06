EU-Luftraum-Verbot für Fluggesellschaften aus Belarus

Für Fluggesellschaften aus der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus (Weißrussland) gilt von diesem Samstag an auf allen Flughäfen in der EU ein Start- und Landeverbot. Passagier- und Frachtmaschinen aus dem Land dürfen zudem auch nicht mehr den Luftraum der Europäischen Union überfliegen. Das sieht ein Sanktionsbeschluss der EU-Staaten vom Freitag vor. Der Beschluss ist eine Reaktion auf die jüngste erzwungene Landung einer Ryanair-Maschine in Minsk.

SN/APA/AFP/ARIS OIKONOMOU Die EU reagiert mit Strafmaßnahmen auf den jüngsten Luft-Zwischenfall