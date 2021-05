EU-Minister beraten über Russland und Militärkooperation

Erstmals im heurigen Jahr treffen sich die Verteidigungsminister der EU-Staaten am Donnerstag in Brüssel. Auf der Agenda stehen der Ukraine-Konflikt und Russland, der "Strategische Kompass" sowie die Zusammenarbeit mit der NATO. Zudem wird ein Beschluss zur Beteiligung von Drittstaaten am Projekt "Militärische Mobilität" der EU-Kooperationsplattform PESCO erwartet. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) nimmt an dem Treffen teil.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Verteidigungsministerin Tanner berät mit EU-Kollegen