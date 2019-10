EU-Minister verschieben Entscheidung zu Westbalkan erneut

Die EU-Minister haben eine Entscheidung zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien erneut verschoben. Eine Einigung konnte in dieser Frage laut Außenminister Alexander Schallenberg am Dienstag beim Allgemeinen Rat in Luxemburg nicht erzielt werden. Die EU-Staaten konnten sich wegen des Widerstands Frankreichs nicht auf den Start von Beitrittsverhandlungen einigen.

SN/APA (AFP)/ZAKARIA ABDELKAFI Frankreich legte sich quer