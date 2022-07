EU-Parlament billigt "grüne" Atomkraft

Österreich will klagen. Das ist die letzte Chance gegen das Öko-Siegel für Atomkraft und Gas.

Am Mittwoch zerschlugen sich die Hoffnungen, das EU-Parlament könnte mit einem Einspruch das Öko-Siegel für Atomkraftwerke und Erdgas noch verhindern. Eine Mehrheit der Abgeordneten in Straßburg stimmte gegen einen Einspruch, auf den unter anderem Österreich und alle seine EU-Mandatare gesetzt hatten. Somit kann der umstrittene Teil des EU-Klassifizierungssystems für nachhaltige Investments, die sogenannte Taxonomie, mit Beginn 2023 vollständig in Kraft treten. Zu Fall bringen kann das grüne Label für Atom und Gas nun de facto nur noch der Europäische Gerichtshof. ...