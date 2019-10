EU-Parlament fordert Stopp von Waffenexporten an die Türkei

Abgeordnete des EU-Parlaments haben angesichts der türkischen Offensive in Nordsyrien einen sofortigen Waffenexportstopp sowie Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei gefordert. Es müsse eine starke Antwort der Europäischen Union geben, sagte die Vizechefin des Europaparlaments Katarina Barley (SPD) am Mittwoch in Straßburg.

SN/APA (AFP)/FREDERICK FLORIN EU-Parlament berät über türkischen Militäreinsatz in Nordsyrien