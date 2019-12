EU-Parlament geht in Weihnachtspause

Mit dem Plenartag in Straßburg verabschiedet sich das EU-Parlament am Donnerstag mit seinen 751 Mandataren in seine Weihnachtspause. Mit Ausschuss- bzw. Fraktionssitzungen geht es nächstes Jahr und damit im nächsten Jahrzehnt ab 6. Jänner weiter. Die nächste Plenarwoche startet am 13. Jänner. Die Mandatsstärke Österreichs steigt nächstes Jahr von 18 auf 19. Grund dafür ist der Brexit.

SN/APA (AFP/Archiv)/FREDERICK FLORI