EU-Parlament hält an Kövesi für EU-Staatsanwaltschaft fest

Das Europaparlament hält an der in ihrer Heimat abgesetzten rumänischen Korruptionsjägerin Laura Kövesi als Kandidatin für die Leitung der Europäischen Staatsanwaltschaft fest. "Kövesi bleibt unsere Kandidatin und genießt weiter unsere Unterstützung", sagte EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani am Mittwoch in Brüssel.

SN/APA (AFP)/DANIEL MIHAILESCU Laura Kövesi kann sich der Unterstützung der EU gewiss sein