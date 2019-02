EU-Parlament lehnt Kürzungen bei Regionalförderung ab

Das EU-Parlament lehnt Kürzungen bei der Regionalförderung im Rahmen des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 2021-2027 ab. Bei einer Debatte am Mittwoch in Straßburg wandten sich die Abgeordneten vor allem gegen den Wunsch der EU-Kommission, Regionalgelder zu streichen, wenn ein Land sich nicht an die Defizitregeln hält.

SN/APA (AFP/Archiv)/EMMANUEL DUNAND EU-Regionalkommissarin Cretu soll auf Anreizpolitik setzen