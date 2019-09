EU-Parlament stimmt am 23. Oktober über EU-Kommission ab

Das Europaparlament will am 23. Oktober über die neue EU-Kommission abstimmen. Das teilte das Parlament am Donnerstag in Straßburg mit. Die Abgeordneten müssen der EU-Kommission als Gesamtpaket mit einfacher Mehrheit zustimmen, bevor diese am 1. November ihre Arbeit aufnehmen kann.

SN/APA (AFP)/FREDERICK FLORIN Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen