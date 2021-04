EU-Parlament stimmt über Brexit-Handelspakt ab

Kurz vor Fristende stimmt das Europaparlament am heutigen Dienstag über den Brexit-Handelspakt mit Großbritannien ab. Nach deutlichen Ergebnissen in den zuständigen Ausschüssen wird von einer Ratifizierung des Abkommens ausgegangen. Damit lassen die Parlamentarier die Drohung fallen, die Ratifizierung wegen des Streits mit London über die Brexit-Sonderregeln für Nordirland weiter hinauszuzögern. Mit einem Ergebnis wird am Mittwoch in der Früh gerechnet.

SN/APA/POOL/OLIVIER HOSLET Europaparlament befindet über Post-Brexit-Handelspakt