EU-Parlament stimmt über umstrittene Copyright-Reform ab

Das Europaparlament in Straßburg stimmt am Dienstag über die umstrittene Reform des Urheberrechts ab. Diese sieht ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger in Artikel 11 und die Einführung sogenannter Upload-Filter in Artikel 13 der Richtlinie vor. Österreich hat die Reform unterstützt. Sozialdemokraten, Liberale und Grüne wollen aber gegen die Reform stimmen.

SN/APA (AFP)/ODD ANDERSEN Gegen die Copyright-Reform regte sich bisher viel Protest