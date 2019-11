EU-Parlament stimmt über von der Leyens Kommission ab

Am Mittwoch ist es in Straßburg endlich so weit: Das EU-Parlament stimmt über die EU-Kommission von Ursula von der Leyen ab. Damit das neue Kollegium mit einem Monat Verspätung am 1. Dezember antreten kann, ist eine einfache Mehrheit nötig. Diese wird von der Leyens Team, darunter Johannes Hahn als EU-Budgetkommissar, voraussichtlich erhalten. Ganz ausgestanden ist es aber noch nicht.

SN/APA (AFP)/ODD ANDERSEN Von der Leyens Kommission braucht eine einfache Mehrheit