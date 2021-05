EU-Parlament und Staaten einigen sich auf Grünen Pass

Am Donnerstagabend gelang der Durchbruch: Im Fokus steht eine größtmögliche Reisefreiheit.

Die Zahl der Covid-Neuerkrankungen geht fast überall in Europa zurück. Die Reiselust steigt. Was noch fehlt, sind Reiseerleichterungen. Die soll pünktlich zum Saisonstart der Grüne Pass oder - korrekter - ein EU-weit gültiges Zertifikat bringen. Es soll in Form eines QR-Codes Auskunft geben über die drei G: genesen, getestet oder geimpft. Wer eine der Voraussetzungen erfüllt, dem öffnen sich EU-weit Grenzen und Türen. Das ist der erklärte Wille der EU-Saaten, der Kommission und des EU-Parlaments.

