EU-Parlament verabschiedet Forderungen zum EU-Haushalt

Das Europaparlament will am Mittwoch seine Forderungen zum EU-Haushalt für das kommenden Jahr verabschieden. Am Vormittag steht eine Debatte mit dem EU-Ratspräsidenten Donald Tusk auf dem Programm. Dabei dürfte es unter anderem um den Stand der Verhandlungen mit Großbritannien über den Ende März geplanten Austritt des Landes aus der EU gehen.

SN/APA (AFP)/FREDERICK FLORIN Das EU-Parlament in Stra§burg