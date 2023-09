EU-Parlamentspräsidentin Metsola: "Wir müssen Vertrauen wiederherstellen"

Roberta Metsola, die Präsidentin des EU-Parlaments, spricht über Katar-Gate, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und das Schengen-Veto.

Die Spannung ist groß, wenn am Mittwoch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor das EU-Parlament in Straßburg tritt und ihre - in dieser Legislaturperiode - letzte Rede zur Lage der Europäischen Union hält. "Wir erwarten eine Vision und die Verpflichtung, so viele Gesetzgebungsverfahren wie möglich abzuschließen", sagt Roberta Metsola. Als Präsidentin des Europaparlaments ist die Malteserin Hausherrin in Straßburg. Und umreißt im SN-Interview die Herausforderungen in den Monaten, bevor Anfang Juni 2024 mehr als 400 Millionen Europäerinnen und Europäer ihre Volksvertretung neu wählen werden.

Dazu zählt die Annäherung der Ukraine an die EU. Metsola will eine rasche Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine. Im Oktober wird die EU-Kommission den Bericht darüber vorlegen, wie weit die Beitrittskandidaten mit ihren Reformen gekommen sind. Wenn die Brüsseler Behörde die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen empfehle, müssten die Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel im Dezember "den nächsten Schritt tun" und diesen zustimmen, erklärte Metsola.

Bevor die Europäische Union neue Mitglieder aufnehmen könne, müsse sie ihre eigenen Institutionen und Abläufe reformieren, forderte die 44-Jährige weiters. "Das soll nicht heißen, dass wir Angst vor Veränderungen haben. Es gibt nichts Schlimmeres, als den Menschen, die Europa als ihre Heimat betrachten, zu signalisieren, dass wir noch nicht bereit für sie sind." Sie erwarte eine "echte Reform und einen Neustart der Europäischen Union nach einer extrem schwierigen Legislaturperiode". Die war und ist überschattet von der Pandemie und Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine sowie von zunehmenden Naturkatastrophen als Folge des Klimawandels.

Eine Reform muss Metsola auch im eigenen Haus durchführen. Anfang Dezember 2022 erschütterte der als Katar-Gate bekannt gewordene Korruptionsskandal das EU-Parlament. Eineinhalb Jahre später ist er juristisch noch lange nicht aufgearbeitet. Es laufen Ermittlungen in Belgien, Italien und Griechenland. Millionenzahlungen gegen politische Einflussnahme zugunsten Katars und Marokkos - so lautet der Verdacht gegen eine Gruppe rund um die abgesetzte Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili. "Wir müssen das Vertrauen wiederherstellen", sagt Metsola. Kurz nachdem der Skandal aufgeflogen war, hatte sie einen 14-Punkte-Plan vorgelegt. Mit verschärften Unvereinbarkeitsregeln, Meldepflichten, mehr Transparenz und Kontrolle will sie den guten Ruf des Hauses wiederherstellen und potenzielle Korruptionsquellen "radikal ausmerzen". Noch verhandeln die Fraktionen über die Maßnahmen. Trotzdem: Metsola ist "stolz auf die Art und Weise, wie wir reagiert haben, auch wenn dies der größte Schlag in die Magengrube war, den ich je erlebt habe". So hätten auch die Abgeordneten gefühlt: "Denn dieses Parlament ist voller guter Leute."

Für die EU-Wahlen wird ein Erstarken des rechten politischen Randes erwartet. "Wir beobachten den Aufstieg der Extremen schon länger", sagt Metsola. "Wir müssen deren Narrativ entgegenwirken." Es gehe darum, ein konstruktives Zentrum aus proeuropäischen Parteien zu bilden. Nur so könne Europa beim Klimaschutz noch ambitionierter werden, eine vernünftige Migrationspolitik betreiben und wirtschaftlich führend bleiben. Es sei ein Fehler der Pro-Europäer gewesen, den Aufstieg der Extremen zu lange ignoriert zu haben.

Hart kritisierte die EU-Parlamentspräsidentin das Veto gegen den Schengenbeitritt Rumäniens und Bulgariens. Diesen hatten Österreich und die Niederlande verhindert. "Ich wusste sofort, dass dies einen enormen Anstieg an Euroskeptizismus zur Folge haben würde", sagte Metsola. Denn das Veto betreffe 20 Millionen Menschen, die seit 16 Jahren EU-Bürger seien und denen man vor elf Jahren den Schengenbeitritt versprochen habe. Die betroffenen Länder gehörten zu jenen, die am meisten Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen hätten. "Und dann sagen wir ihnen: Sorry, für euch gibt es keinen Schengenbeitritt."