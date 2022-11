EU plant Aktionsplan zu Balkanroute

Die Europäische Union will gegen die illegale Migration über die Balkanroute vorgehen. Ein Aktionsplan soll vor dem Balkangipfel am 6. Dezember vorliegen, kündigte EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas nach dem Sonderrat der EU-Innenminister am Freitag in Brüssel an. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) erwartet fünf konkrete Maßnahmen. Karner lehnt die Schengen-Erweiterung weiter ab. "Aus jetziger Sicht kann ich mir diese Erweiterung nicht vorstellen", sagte er.

SN/APA/AFP/VINCENZO CIRCOSTA Streit über Aufnahme von Bootsflüchtlingen soll entschärft werden