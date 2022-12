EU-Ratspräsidentschaft rechnet heute mit Gaspreis-Deckel

Nach monatelangem Ringen um einen Gaspreisdeckel, erwartet die tschechische EU-Ratspräsidentschaft an diesem Montag eine Einigung. "Ich sehe keinen Grund, warum wir uns heute nicht verständigen sollten", sagte der tschechische Energieminister Jozef Sikela zum Auftakt des Treffens mit seinen Amtskollegen in Brüssel. "Es wird nichts geben, was uns daran hindern wird." Österreich, Deutschland und die Niederlande fürchten indessen Versorgungsengpässe bei einem Preisdeckel.

SN/APA/Deutsche Presse-Agentur GmbH EU ringt seit Monaten um Lösung für schwankende Gaspreise