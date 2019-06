EU-Regierungen segnen Fingerabdruck für Personalausweise ab

Die EU-Staaten müssen in Personalausweisen künftig verpflichtend auch Fingerabdrücke speichern. Ein entsprechender Beschluss ist am Donnerstag vom EU-Justizministerrat in Luxemburg abschließend getroffen worden, nachdem das Europaparlament im April mit einer konservativ-liberalen Mehrheit dafür gestimmt hatte. Österreich war beim Rat erstmals durch Justizminister Clemens Jabloner vertreten.

SN/APA (dpa)/Peter Endig Ohne Fingerabdruck gibt es in zukunft keine Personalausweise mehr