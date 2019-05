EU-Regierungschefs uneinig über Spitzenkandidaten-Prozess

Vor dem EU-Sondergipfel am Dienstag in Brüssel haben sich die der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union im Gegensatz zum EU-Parlament uneins in der Frage gezeigt, ob ein Spitzenkandidat der nächste EU-Kommissionspräsident werden soll. Österreichs neuer Übergangskanzler und Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) unterstützt den EVP-Kandidaten Manfred Weber.

SN/APA (AFP)/FREDERICK FLORIN EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani