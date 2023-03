EU registriert Plus von mehr als 340.000 Asylanträgen

Die Zahl der Asylanträge in der EU ist das zweite Jahr in Folge deutlich gestiegen. 2022 wurden in den 27 Mitgliedstaaten 881.200 Erstanträge gestellt, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 64 Prozent. Damals waren es 537.400 Anträge. Die Behörde verwies jedoch auch darauf, dass die Zahl den Jahren 2015 und 2016 jeweils bei mehr als einer Million lag. Österreich ist besonders betroffen.

BILD: SN/APA/AFP/EMMANUEL DUNAND Eurostat registriert ein Plus an 64 Prozent bei Asylanträgen