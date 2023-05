EU sagt Empfang in Israel wegen Teilnahme von Minister ab

Die EU-Vertretung in Israel hat einen diplomatischen Empfang zum Europatag wegen der dort geplante Rede des rechtsextremen Polizeiministers Itamar Ben-Gvir abgesagt. "Die EU-Delegation in Israel freut sich darauf, den Europatag am 9. Mai wie jedes Jahr zu feiern", hieß es Montag auf Twitter. Der diplomatische Empfang werde aber abgesagt, "da wir niemandem eine Plattform bieten wollen, dessen Ansichten den Werten widersprechen, für die die Europäische Union steht".

BILD: SN/APA/AFP/GIL COHEN-MAGEN Der rechtsextreme Politiker Ben-Gvir ist Polizeiminister