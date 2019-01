EU-Sanktionen gegen Russlands Militärgeheimdienst GRU

Zehn Monate nach dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien hat die EU Sanktionen gegen die Führung des russischen Militärgeheimdiensts GRU verhängt. Die EU-Staaten beschlossen am Montag, dass der Chef und der stellvertretende Leiter des Geheimdienstes nicht mehr in die EU einreisen dürfen und mögliches Vermögen in Europa eingefroren wird.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Der Tatort im Fall Skripal