EU-Sanktionen gegen weißrussischen Präsidenten Lukaschenko

Die EU hat wegen der anhaltenden Unterdrückung der Demokratiebewegung in Weißrussland (Belarus) Sanktionen gegen Machthaber Alexander Lukaschenko verhängt. Die Strafmaßnahmen gegen den 66-Jährigen traten am Freitag mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Sie sehen ein Einreiseverbot vor und ermöglichen das Einfrieren von Vermögenswerten.

EU will noch einmal Druck auf Lukaschenko erhöhen