EU: Sanktionen nicht geeignetes Mittel gegenüber China

Die EU will auf das umstrittene Sicherheitsgesetz zu Hongkong nicht mit Sanktionen gegen China reagieren. Er denke nicht, dass Sanktionen der richtige Weg seien, um Probleme mit Peking zu lösen, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Freitag nach einer Video-Konferenz der EU-Außenminister, an der Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nicht teilnahm.

SN/APA (AFP)/THIERRY CHARLIER Die EU berät über ihr Verhältnis zu China