EU seit 2015 an Rettung von 730.000 Flüchtlingen beteiligt

Die EU war nach Angaben der EU-Kommission seit 2015 mit Operationen im Mittelmeer an der Rettung von fast 730.000 Flüchtlingen beteiligt. Das erklärte EU-Flüchtlingskommissar Dimitris Avramopoulos in einem Schreiben an das EU-Parlament, aus dem die Zeitungen der deutschen Funke-Mediengruppe zitieren. "Die Rettung von Menschenleben bleibt für die EU und ihre Mitgliedstaaten ein Muss", heißt es da.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos