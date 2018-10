EU sieht in Brexit-Gesprächen London am Zug

In den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen sieht die EU Großbritannien am Zug. Er erwarte beim EU-Gipfel ab Mittwoch in Brüssel von Premierministerin Theresa May "konkrete Vorschläge (...), wie wir aus der Sackgasse kommen", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Dienstag. Vorsichtshalber bereitet sich die EU auf einen Austritt ohne Abkommen vor und schmiedet verstärkt Notfall-Pläne.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Juncker und Tusk hoffen auf geregelten Brexit