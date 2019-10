EU sieht noch "viel Arbeit" auf dem Weg zu Brexit-Einigung

In den Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien ist noch kein Durchbruch in Sicht. Zweitägige Gespräche am Wochenende seien konstruktiv gewesen, erklärte die EU-Kommission am Sonntagabend. Aber: "Es bleibt noch eine Menge Arbeit zu tun." Die Verhandlungen würden am Montag fortgesetzt.

SN/APA (Archiv/AFP)/KENZO TRIBOUILL Barnier verhandelt den Brexit mit Gro§britannien