EU sieht Russland in der Verantwortung für MH17-Abschuss

Fünf Jahre nach dem Abschuss des malaysischen Passagierflugzeugs MH17 über dem Kriegsgebiet in der Ostukraine hat die EU Russland aufgefordert, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Die EU habe volles Vertrauen in die Arbeit der Untersuchungskommission in den Niederlanden, hieß es in einer am Mittwoch von der EU-Vertretung in Moskau veröffentlichten Mitteilung.

SN/APA (AFP/Archiv)/MENAHEM KAHANA Russland streitet Verantwortung für den Abschuss ab