EU-Sondergipfel Ende September geplant

Die EU-Staats- und Regierungschefs werden voraussichtlich Ende September für außerplanmäßige Beratungen in Brüssel zusammenkommen. Sollten den Mitgliedstaaten die Daten passen, werde am 24. und 25. September ein Sondergipfel abgehalten, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus EU-Kreisen.

SN/APA/Symbolbild/ROLAND SCHLAGER Ein Bündel an Themen soll beim Gipfel besprochen werden