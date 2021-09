EU-Spitzenjobs: Alter Deal führt zu neuer Kraftprobe

Vor zwei Jahren haben die Staatschefs die höchsten Ämter der EU aufgeteilt. Das könnte nun neue Konflikte auslösen. Einer soll auf sein Amt verzichten, ein anderer will es gar nicht.

Hinter den Kulissen des Europäischen Parlaments ist ein Machtkampf im Gang, der sich in den kommenden Wochen und Monaten noch zuspitzen wird. Es geht um den Job des Parlamentspräsidenten. Und um einen politischen Hinterzimmerdeal von vor zwei Jahren, der nun eingelöst werden soll.

Der besagt, dass nach der Halbzeit der Legislaturperiode - das ist zum Jahreswechsel - die Sozialdemokraten (S&D) das Präsidentenamt der Europäischen Volkspartei (EVP) überlassen müssen. "Die zweite Hälfte des Mandats gehört der EVP-Fraktion", forderte deren Chef Manfred Weber am Mittwoch.

Ob das die Sozialdemokraten und die anderen Fraktionen, vor allem Liberale und Grüne, auch so sehen und bereit sind, jemanden aus der EVP ins höchste Parlamentsamt zu wählen, ist fraglich. Zumal Weber am Mittwoch bekannt gab, selbst gar nicht für den Spitzenjob kandidieren zu wollen.

Dabei hat dieser Deal auch mit ihm zu tun. Der 49-jährige Bayer war 2019 bei den EU-Wahlen als konservativer Spitzenkandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten ins Rennen gegangen. Er hielt trotz Stimmverlusten für die Konservativen Platz eins in der Wählergunst. Trotzdem wurde er nicht Kommissionspräsident. Die Staats- und Regierungschefs nominierten seine Parteifreundin Ursula von der Leyen. Eine Demütigung für Weber - und das gesamte Parlament, dessen Spitzenkandidatensystem einfach ignoriert wurde.

Konservative, sozialdemokratische und liberale Staats- und Regierungschefs haben damals ein fein austariertes Paket geschnürt, um die EU-Spitzenjobs unter ihren Parteienfamilien zu verteilen: Die Konservative von der Leyen wurde Kommissionschefin, der Liberale Charles Michel Präsident des Rates der EU-Staaten - und der italienische Sozialdemokrat David Sassoli (65) Parlamentspräsident. Er sollte jedoch nach der Halbzeit Platz für den Konservativen Weber machen. Zumindest gingen damals alle von Weber aus.

Doch dieser strebt nun, wie er am Mittwoch seiner Fraktion im EU-Parlament mitteilte, zwei andere Funktionen an. Erstens möchte er im Oktober als Chef seiner Fraktion im EU-Parlament wiedergewählt werden. Und zweitens bewirbt er sich im Frühjahr kommenden Jahres um die Führung der Europäischen Volkspartei insgesamt. Er strebt die Nachfolger des Polen Donald Tusk an. Der ehemalige Ratspräsident ist als Oppositionsführer in die polnische Innenpolitik zurückgekehrt und will die Führung der europäischen Christdemokraten im April abgeben.

Geht Webers Plan auf, würde er die Führung von Fraktion und europäischer Partei in einer Hand vereinen - ein Machtzuwachs. Als Parteiführer würde er mit den konservativen Regierungschefs auf deren Treffen vor den EU-Gipfeln die Position ab- und mitbestimmen.

Bleibt die Frage, ob die Sozialdemokraten und Liberalen gewillt sind, eine andere Persönlichkeit - die Rede ist von einer Frau - aus der EVP an die Parlamentsspitze zu wählen. Der Deal von damals sei "nicht an einen spezifischen Kandidaten oder Umstand gebunden", betont Weber.

Besagter Deal vor zwei Jahren war ein Gesamtpaket. Er betrifft auch Ratspräsident Charles Michel. Seine erste Amtszeit endet kommendes Frühjahr. Er hat nicht nur gute Figur gemacht, man erinnere sich an Sofa-Gate. Dennoch steht bisher außer Frage, dass die Staats- und Regierungschefs die Amtszeit des 45-jährigen Belgiers verlängern. Es sei denn, die Liberalen und Sozialdemokraten würden sich nicht an den vereinbarten Wechsel an der Parlamentsspitze halten. Dann könnten die Konservativen auf die Idee kommen, den Job des Liberalen Michel zur Verhandlungsmasse machen.