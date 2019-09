EU-Staaten verlängern Sanktionen wegen Ukraine-Konflikts

Die EU hat ihre Sanktionen gegen Vertraute von Russlands Staatschef Wladimir Putin und prorussische Rebellen in der Ostukraine um weitere sechs Monate verlängert. Einreise- und Vermögenssperren gegen 170 Russen und Ukrainer blieben bis 15. März 2020 in Kraft, teilte der EU-Rat der Mitgliedstaaten am Donnerstag mit.

SN/APA (AFP/Sputnik/Archiv)/MIKHAIL Weiterhin Sanktionen gegen Vertraute von Putin