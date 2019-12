EU-Staaten wollen 2020 gut 30.000 Flüchtlinge umsiedeln

Mehr als 30.000 Flüchtlinge vor allem aus Krisengebieten sollen im kommenden Jahr in EU-Staaten umgesiedelt werden. So viele Plätze stellen die Länder insgesamt für ein sogenanntes EU-Resettlement-Programm bereit, wie die EU-Kommission am Mittwoch in Genf mitteilte.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD EU-Innenkommissarin Ylva Johansson