EU-Staaten wollen EU-Haushalt 2020 um 3,3 Prozent aufstocken

Der EU-Haushalt soll 2020 um 3,3 Prozent aufgestockt werden. Diese Position vereinbarten die EU-Botschafter der 28 Mitgliedsstaaten am Mittwoch in Brüssel. In Zahlungen soll das EU-Budget im nächsten Jahr insgesamt 153,1 Mrd. Euro ausmachen. In Verpflichtungen ist eine Erhöhung um 0,6 Prozent gegenüber dem laufenden Jahr auf 166,8 Mrd. Euro vorgesehen.

Die Zahlen basieren auf der Annahme, dass sich Großbritannien voll an der Finanzierung des EU-Haushalts bis Ende 2020 beteiligt. Dem Vernehmen nach stellt London seine Verpflichtungen im Rahmen des laufenden EU-Finanzrahmens nicht in Frage. Der EU-Haushalt muss gemeinsam vom EU-Ministerrat und vom Europaparlament vor Jahresende beschlossen werden. Quelle: APA