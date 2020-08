EU-Staats- und Regierungschef beraten über Weißrussland

Die EU-Staats- und Regierungschefs - darunter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) - befassen sich am Mittwoch um 12.00 Uhr bei einer Video-Konferenz mit der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Weißrussland. Die EU wolle mit dem Gipfel "eine wichtige Botschaft der Solidarität" an die Bevölkerung des Landes senden, hieß es aus dem Umfeld von EU-Ratspräsident Charles Michel.

SN/APA (AFP)/SERGEI GAPON Weiter Proteste in Minsk