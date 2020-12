EU-Staats- und Regierungschefs beraten ESM-Reform

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, darunter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), wollen am Freitag bei einem Euro-Gipfel die Reform des Rettungsschirms ESM billigen. Das Treffen findet im Rahmen des zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel statt. Dieser wird sich am zweiten Tag auch mit dem Kampf gegen den Terror befassen, bevor er am Nachmittag zu Ende geht.

SN/APA (AFP)/OLIVIER HOSLET Der zweitägige Gipfel geht am Freitag zu Ende