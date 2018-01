EU stellt sich hinter Atomabkommen mit dem Iran

Die EU hat sich klar hinter das von US-Präsident Donald Trump kritisierte Atomabkommen mit dem Iran gestellt. Die Vereinbarung funktioniere und mache "die Welt sicherer", sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Donnerstag nach einem europäischen Krisentreffen mit dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif in Brüssel.

Hintergrund des demonstrativen Schulterschlusses zwischen der EU und dem Iran ist die Kritik von US-Präsident Donald Trump an dem Wiener Atomabkommen von 2015. Trump hatte ihn als "schlechtesten Vertrag aller Zeiten" bezeichnet. Der US-Präsident muss in den kommenden Tagen entscheiden, ob er die durch das Atomabkommen vereinbarte Aussetzung der Sanktionen gegen den Iran aufrechterhält oder die Strafmaßnahmen wieder in Kraft setzt. Nach Angaben aus der US-Regierung wird Trump seine Entscheidung voraussichtlich am morgigen Freitag bekanntgeben.

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel appellierte an die USA, sich an die Vereinbarungen aus dem Atomabkommen mit Teheran von 2015 zu halten. Es gebe "keinen Grund (...) die Aufhebung der atombezogenen Sanktionen in Frage zu stellen", sagte er in Brüssel. Das Abkommen zeige, dass die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen mit diplomatischen Mitteln verhindert werden könne. Das Scheitern des Deals wäre demnach "ein sehr gefährliches Signal" an andere Länder wie Nordkorea, die Atomprogramme verfolgten. Es gebe zu dem Abkommen keine Alternative, sagte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian.

Der britische Außenminister Boris Johnson bezeichnete das Abkommen als großen diplomatischen Erfolg. Es sei ein Mittel, den Iran daran zu hindern, in den Besitz von Atomwaffen zu kommen - und die Iraner würden sich an das Abkommen halten, so Johnson.

Das Atomabkommen, das der Iran Mitte Juli 2015 mit den fünf UNO-Vetomächten - USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien - sowie Deutschland (5+1-Gruppe/E3+3-Gruppe) in Wien geschlossen hatte, stellt dem Iran eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen - inklusive des Abbaus von Sanktionen - in Aussicht. Im Gegenzug hat sich das Land verpflichtet, für mindestens ein Jahrzehnt wesentliche Teile seines Atomprogramms drastisch zu beschränken, um keine Atomwaffe bauen zu können. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEO (IAEA) überwacht das Abkommen. Sie bescheinigt dem Iran, die Vereinbarungen einzuhalten.

Nach Angaben des deutschen Außenminister machte der iranische Außenminister Zarif bei dem Treffen in Brüssel ein Zugeständnis und stimmte Gesprächen über seine Rolle in Konflikten in der Nahost-Region zu. Er sei "sehr froh", dass Zarif bei dem Treffen nun Gesprächen über die Rolle des Iran in regionalen Konflikten zugestimmt habe, sagte Gabriel. Diese sollten "sehr schnell" beginnen und sich zunächst auf die Lage im Jemen beziehen. Teheran wird von der EU, aber auch von den USA regelmäßig kritisiert, weil es auch in Syrien und im Irak Konfliktparteien unterstützt und im Libanon politischen Einfluss auf Verbündete ausübt.

Zarif selbst begrüßte die Ergebnisse des Krisentreffens. "Heute herrschte in Brüssel eine große Übereinstimmung", twitterte Zarif nach dem Treffen. Die Europäer hätten akzeptiert, dass der Iran seine Verpflichtungen erfülle. Die zukünftige iranische Einstellung zum Atomabkommen hänge aber auch davon ab, wie die USA sich dazu am Freitag entscheiden würden. An der Pressekonferenz selbst nahm Zarif jedoch nicht teil.

Nur kurz diskutiert wurden bei dem Treffen nach Angaben von Mogherini die jüngsten regimekritischen Proteste und Unruhen im Iran. Bei ihnen sollen um die Jahreswende herum mehr als 3.700 Menschen festgenommen worden sein. 18 Demonstranten wurden getötet, zwei weitere kamen während der Proteste bei einem Unfall ums Leben. Der EU war zuletzt wiederholt vorgeworfen worden, den Umgang der iranischen Behörden mit den Protesten nur zögerlich und nicht deutlich genug kritisiert zu haben. Ihr wird dabei unterstellt, das Atomabkommen mit dem Iran nicht gefährden zu wollen. "Wir haben alle miteinander große Sorgen bezüglich der Situation der Menschen, die dort demonstrieren", sagte Gabriel. "Wir sind der festen Überzeugung, dass es eine Demonstrationsfreiheit geben muss."

(Apa/Dpa/Ag.)